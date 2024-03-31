Фанаты «Краснодара» на матче с «Локомотивом» вывесили баннер, посвященный Ивичу

Болельщики «Краснодара» вывесили баннер в честь бывшего тренера «быков» Владимира Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Так фанаты краснодарской команды выразили благодарность сербскому специалисту за работу в клубе. «Спасибо, мистер Ивич!» — написано на баннере, появившемся на трибунах «РЖД Арены».

В марте Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Он возглавлял команду с января 2023 года. Под руководством Ивича «быки» дошли до финала FONBET Кубка России в прошлом сезоне.