Смородская назвала Абаскаля наглым манипулятором: «Он не может поставить игру, хочет только получать зарплату»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о Боге.

В субботу, 30 марта, перед началом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем. Что касается его слов про бога, нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками. Бедные спартаковцы вынуждены играть под его руководством. Он хочет только получать зарплату», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.