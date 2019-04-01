Фанаты "Динамо" устроили акции протеста перед офисами клуба и банка ВТБ

Фан-клуб "Динамо" устроил акцию протеста в связи с очередным переносом открытия реконструированного стадиона в Петровском парке. Старая арена "Динамо" была закрыта на реконструкцию в конце 2008 года, сроки ее сдачи неоднократно переносились. Планировалось, что на стадионе клуб проведет первые домашние игры 2019 года, однако пока он вынужден остаться на "Арене Химки".

"Объектом внимания болельщиков стали офисы банка ВТБ, расположенные в нескольких районах столицы, а также здание офиса футбольного клуба "Динамо" и управляющей компании "Динамо". Всего - более десятка объектов.

Фанаты московского "Динамо" продолжают выражать свое недовольство сложившейся ситуацией вокруг клуба, а именно переносом открытия нового стадиона на неопределенное время и возвращением на "Арену Химки".

В связи с этим сегодня фанаты растянули десятки транспарантов, призывающих руководство общества "Динамо" и руководство ВТБ скорее найти выход из сложившейся ситуации.

"Мы хотим домой", "Динамо" для "Динамо", "10 лет ждем" - такие лозунги были использованы в акции.

Подобные баннеры были вывешены и во время матча 21-го тура чемпионата России в Химках, где "Динамо" встречалось с "Локомотивом".

И, как сообщили активисты, устроившие данный протест, останавливаться они не намерены и планируют продолжать доносить свою позицию до руководства любыми законными методами", - говорится в сообщении фан-клуба "Динамо".