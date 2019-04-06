Фанатов ЦСКА час не выпускали с сектора после дерби

После завершения матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА армейских болельщиков на протяжении часа не выпускали с сектора.

Фанаты стали покидать стадион в 21:54 – ровно через 60 минут после того, как прозвучал финальный свисток. (Андрей Михайлов)

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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