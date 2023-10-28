«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу 28 октября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Соперники находятся далеко друг от друга в турнирной таблице: ростовчане только благодаря победе в прошлом туре над «Ахматом» (3:0) поднялись из зоны вылета, железнодорожники борются за место в верхушке и всего на три очка отстают от идущего вторым «Зенита».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 13 баллами.

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