Сегодня, 19:52

«Факел» провел мастер-класс в самой большой школе России

Фото ФК «Факел»

Футболисты и тренерский штаб воронежского «Факела» провели мастер-класс для учеников образовательного центра «Содружество» — крупнейшей школы в России, рассчитанной на 2860 учащихся.

После мастер-класса команда сыграла товарищеский матч против сборной школы. Тренеры «Факела» решили провести эксперимент: полузащитник Кирилл Симонов занял место в воротах, а голкипер Даниил Фролкин вышел в центре защиты. Несмотря на численное преимущество соперников, выступавших составом из 20 человек, футболисты «Факела» выиграли со счетом 4:3.

«Встреча принесла только положительные эмоции. Мы едва переступили порог школы, как нас уже узнали, всех называли по именам и желали удачи в игре против «Сокола». Это и есть футбольный регион. И школа очень спортивная — здесь разные секции, команды. Условия для занятий спортом — просто супер», — рассказал капитан «Факела» Равиль Нетфуллин.

Образовательный центр «Содружество» открыт в Воронеже в 2023 году. В новом учебном комплексе обучаются почти три тысячи детей, на его территории расположены спортивные площадки, бассейн и современная арена.

Источник: Telegram-канал «Факела»
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Тарасов о назначении Ротенберга гендиректором «Локомотива»: «Он принесет много пользы клубу и российскому футболу»

Круговой признан лучшим игроком ЦСКА в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

