«Факел» показал состояние поля в Воронеже

Пресс-служба «Факела» показала, как выглядит Центральное поле профсоюзов в Воронеже перед матчем 18-го тура РПЛ против «Динамо».

«Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой», — сказано в сообщении в Telegram-канале клуба.

Игра «Факел» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.