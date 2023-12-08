«Факел» показал состояние поля в Воронеже
Пресс-служба «Факела» показала, как выглядит Центральное поле профсоюзов в Воронеже перед матчем 18-го тура РПЛ против «Динамо».
«Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой», — сказано в сообщении в Telegram-канале клуба.
Игра «Факел» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
Новости