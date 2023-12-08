Жена Тикнизяна назвала топ-3 сексуальных футболистов

Яна Ромашкина, телеведущая и супруга полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, назвала свой топ самых сексуальных футболистов.

«1 — Наир Тикнизян. 2 — Наир Тикнизян. 3 — Наир Тикнизян», — цитирует Ромашкину Sport24.

Об отношениях 29-летней Ромашкиной и 24-летнего Тикнизяна стало известно этим летом. В конце сентября футболист сделал предложение своей возлюбленной.

Тикнизян с 2021 года выступает за «Локомотив». В текущем сезоне он провел 15 матчей за московскую команду в РПЛ, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.