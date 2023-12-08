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Сегодня, 16:45

Мостовой рассказал, как при СССР забил с пенальти в сильный мороз

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, нужно ли проводить матчи РПЛ при морозе.

«Справедливо отменяют матчи РПЛ в минус 15 градусов по Цельсию. Нельзя играть в такой холод. Это и к травмам может привести и на здоровье очень сильно повлиять. Я и сам несколько раз играл при такой температуре. И это, конечно, очень тяжело для футболистов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Также он вспомнил свой самый холодный матч.

«В Советском Союзе это была частая практика. Иногда нас даже в манеж загоняли при таком холоде. Но вот сейчас вспомнил самый холодный. Это был последний матч чемпионата СССР. Даже не помню соперника, но помню тот холод. Я еще тогда с пенальти забил. Вся поляна тогда была в снегу», — добавил экс-футболист.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-vspomnil-kak-pri-sssr-zabil-s-penalti-v-silnyy-moroz
Александр Мостовой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
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