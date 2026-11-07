«Факел» поддержал Белайди Пуси после промаха по пустым воротам в конце матча с «Динамо»: «Ты справишься, ты сильный!»

«Факел» обратился к нападающему Белайди Пуси со словами поддержки после матча с «Динамо» (1:2) в 14-м туре чемпионата России.

На 78-й минуте встречи 28-летний форвард переиграл голкипера бело-голубых Андрея Лунева, но не смог отправить мяч в створ ворот.

«Этот момент... Ты справишься, Белайди, ты сильный! И нам тоже нужно иметь силы, чтобы не заклеймить, а поддержать игрока», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела» в соцсетях.

«Факел» с 6 очками находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежская команда сыграет с «Акроном». Матч состоится 21 ноября.