Форвард «Факела» Пуси не забил в пустые ворота в концовке матча с «Динамо»

Нападающий «Факела» Белайди Пуси не забил в пустые ворота в концовке матча с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

На 78-й минуте форвард переиграл голкипера бело-голубых Андрея Лунева, но не смог попасть в створ ворот.

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».