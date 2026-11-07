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Павел Пивоваров: комментарий генерального директора «Динамо» Москва после победы над «Факелом» в 14 туре РПЛ

Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о победе над «Факелом»: «Первая желтая карточка Артура была с натяжкой»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел «СЭ» итоги матча 14-го тура РПЛ против «Факела» (2:1).

В начале игры Даниил Фомин вывел бело-голубых вперед. На 12-й минуте Вячеслав Якимов сравнял счет. В добавленное время гол забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

На 43-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален нападающий воронежцев Артур Гомес. На 72-й минуте был удален защитник «Факела» Дарко Тодорович.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Факел&raquo; (2:1) в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ.Два удаления в Воронеже, промах века от Пуси, победный гол Тюкавина. «Динамо» вышло на первое место в РПЛ

— «Факел», наверное, немножко удивил в первом тайме, во втором игра выровнялась. Как вы оцените сегодняшний матч?

— Сложный матч, драматичный. Преимущество смещалось то в одну, то в другую сторону. Было много тренерских решений, много матч-менеджмента: замены, тактические перестроения. Я считаю, что победный гол «Динамо» был заслуженным и очень красивым.

— Что скажете по удалению форварда бело-голубых Артура Гомеса? Согласны или не согласны?

— Давайте мы еще пересмотрим моменты, но как будто первая желтая карточка была с натяжкой.

— А что по удалению защитника «Факела» Дарко Тодоровича?

— Наверное, удаление логично с той точки зрения, что вторая карточка — такая же, как и вторая у Гомеса. Поэтому в рамках конкретного матча оба наказания выглядят оправданными. Что же касается первой желтой карточки Тодоровича, то я не запомнил эпизод. Надо пересмотреть.

— При первом голе в ворота «Динамо» была детская ошибка — поперечная передача. Как оцените действия защитников?

— Не хотел бы давать оценки отдельным действиям футболистов. Действительно, показалось, что это была необязательная ситуация. Но главное, что мы победили.

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо

Арсений Ерихонов

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ФК Факел (Воронеж)
Артур Гомес Лоренсо
Павел Пивоваров
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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