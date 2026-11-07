Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о победе над «Факелом»: «Первая желтая карточка Артура была с натяжкой»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел «СЭ» итоги матча 14-го тура РПЛ против «Факела» (2:1).
В начале игры Даниил Фомин вывел бело-голубых вперед. На 12-й минуте Вячеслав Якимов сравнял счет. В добавленное время гол забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
На 43-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален нападающий воронежцев Артур Гомес. На 72-й минуте был удален защитник «Факела» Дарко Тодорович.
— «Факел», наверное, немножко удивил в первом тайме, во втором игра выровнялась. Как вы оцените сегодняшний матч?
— Сложный матч, драматичный. Преимущество смещалось то в одну, то в другую сторону. Было много тренерских решений, много матч-менеджмента: замены, тактические перестроения. Я считаю, что победный гол «Динамо» был заслуженным и очень красивым.
— Что скажете по удалению форварда бело-голубых Артура Гомеса? Согласны или не согласны?
— Давайте мы еще пересмотрим моменты, но как будто первая желтая карточка была с натяжкой.
— А что по удалению защитника «Факела» Дарко Тодоровича?
— Наверное, удаление логично с той точки зрения, что вторая карточка — такая же, как и вторая у Гомеса. Поэтому в рамках конкретного матча оба наказания выглядят оправданными. Что же касается первой желтой карточки Тодоровича, то я не запомнил эпизод. Надо пересмотреть.
— При первом голе в ворота «Динамо» была детская ошибка — поперечная передача. Как оцените действия защитников?
— Не хотел бы давать оценки отдельным действиям футболистов. Действительно, показалось, что это была необязательная ситуация. Но главное, что мы победили.
«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.
В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».
Арсений Ерихонов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2