Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о победе над «Факелом»: «Первая желтая карточка Артура была с натяжкой»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел «СЭ» итоги матча 14-го тура РПЛ против «Факела» (2:1).

В начале игры Даниил Фомин вывел бело-голубых вперед. На 12-й минуте Вячеслав Якимов сравнял счет. В добавленное время гол забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

На 43-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален нападающий воронежцев Артур Гомес. На 72-й минуте был удален защитник «Факела» Дарко Тодорович.

— «Факел», наверное, немножко удивил в первом тайме, во втором игра выровнялась. Как вы оцените сегодняшний матч?

— Сложный матч, драматичный. Преимущество смещалось то в одну, то в другую сторону. Было много тренерских решений, много матч-менеджмента: замены, тактические перестроения. Я считаю, что победный гол «Динамо» был заслуженным и очень красивым.

— Что скажете по удалению форварда бело-голубых Артура Гомеса? Согласны или не согласны?

— Давайте мы еще пересмотрим моменты, но как будто первая желтая карточка была с натяжкой.

— А что по удалению защитника «Факела» Дарко Тодоровича?

— Наверное, удаление логично с той точки зрения, что вторая карточка — такая же, как и вторая у Гомеса. Поэтому в рамках конкретного матча оба наказания выглядят оправданными. Что же касается первой желтой карточки Тодоровича, то я не запомнил эпизод. Надо пересмотреть.

— При первом голе в ворота «Динамо» была детская ошибка — поперечная передача. Как оцените действия защитников?

— Не хотел бы давать оценки отдельным действиям футболистов. Действительно, показалось, что это была необязательная ситуация. Но главное, что мы победили.

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)

Арсений Ерихонов