Эдуард Сперцян посетил матч «Краснодар» — ЦСКА в РПЛ

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян посетил матч с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба «быков».

Встреча проходит на «OZON Арене» 7 ноября и началась в 19.30 по московскому времени.

26-летний Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» в июле 2026 года. Футболист является воспитанником академии «Краснодара». В составе «быков» он стал чемпионом и серебряным призером чемпионата России. Также Сперцян трижды признавался лучшим полузащитником РПЛ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.