«Факел» — «Пари НН»: видео голов матча

«Факел» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче пятого тура РПЛ — 2:0.

75-я минута. Евгений Марков — 1:0.

90+1-я минута. Александр Долгов — 2:0.

«Факел» впервые набрал очки в этом розыгрыше РПЛ. Воронежцы с 3 очками поднялись на 14-е место в РПЛ. «Пари НН» с 4 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Факел» 25 августа дома примет «Краснодар», а «Пари НН» на день позже на своем поле сыграет с «Ростовом».