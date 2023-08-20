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Сегодня, 19:30

«Спартак» не намерен более привлекать актера Люлинецкого к медиа-сотрудничеству с клубом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Михаил Люлинецкий в ролике «Спартака» (слева).
Фото Скриншот видео

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с актером Михаилом Люлинецким.

18 августа пресс-служба ЦСКА высмеяла опубликованный днем ранее ролик красно-белых, в котором персонаж Люлинецкого представлен в образе давнего поклонника «Спартака».

— Мы не знали о бэкграунде актера Люлинецкого. Спрашивали, болеет ли за кого, ответил — нет. Возможно, это наше упущение. Если бы человек сказал, что болеет за ЦСКА, мы бы не стали его привлекать. На мой взгляд, ролик получился трогательным, он понравился болельщикам, понравился мне. Я точно так же как герои этого ролика смотрел матчи против «Аякса» в 1998 году с отцом на диване. Таких как я много. Многие всплакнули.

А на следующий день многие посмеялись — от шутки ЦСКА. Это эмоции, такое бывает. Будем умнее. В следующий раз будем проверять все тщательно.

— Участие актера Люлинецкого в следующих активностях «Спартака» исключено?

— Думаю, что да.

Ранее актер Михаил Люлинецкий, поучаствовавший в съемках видеороликов медиа-служб «Спартака» и ЦСКА, заявил «СЭ», что не является футбольным фанатом и готов сняться, в том числе, в ролике «Зенита».

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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