«Спартак» не намерен более привлекать актера Люлинецкого к медиа-сотрудничеству с клубом

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с актером Михаилом Люлинецким.

18 августа пресс-служба ЦСКА высмеяла опубликованный днем ранее ролик красно-белых, в котором персонаж Люлинецкого представлен в образе давнего поклонника «Спартака».

— Мы не знали о бэкграунде актера Люлинецкого. Спрашивали, болеет ли за кого, ответил — нет. Возможно, это наше упущение. Если бы человек сказал, что болеет за ЦСКА, мы бы не стали его привлекать. На мой взгляд, ролик получился трогательным, он понравился болельщикам, понравился мне. Я точно так же как герои этого ролика смотрел матчи против «Аякса» в 1998 году с отцом на диване. Таких как я много. Многие всплакнули.

А на следующий день многие посмеялись — от шутки ЦСКА. Это эмоции, такое бывает. Будем умнее. В следующий раз будем проверять все тщательно.

— Участие актера Люлинецкого в следующих активностях «Спартака» исключено?

— Думаю, что да.

Ранее актер Михаил Люлинецкий, поучаствовавший в съемках видеороликов медиа-служб «Спартака» и ЦСКА, заявил «СЭ», что не является футбольным фанатом и готов сняться, в том числе, в ролике «Зенита».