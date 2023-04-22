«Факел» — «Оренбург»: Капленко удвоил преимущество гостей

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко забил на 61-й минуте матч с «Факелом» в 24-м туре РПЛ — 3:1.

После подачи от угла поля полузащитник гостей Брайан Мансилья в прыжке сделал скидку на дальнюю штангу, а Капленко в падении головой переправил мяч в сетку ворот.