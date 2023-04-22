Тюкавин пропускает матч с «Зенитом» из-за ангины

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвал причину отсутствия игрока в заявке клуба на матч 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Он просто приболел. Человек имеет право заболеть. У него ангина. Не знаю, будет ли он в составе в следующем туре», — сказал Сафонов «СЭ».

Встреча пройдет на «Газпром Арене». Начало матча — в 19.00 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча.