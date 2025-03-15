«Факел» опубликовал видео удаления Мертенса: «Это красная?»

«Факел» в соцсетях опубликовал видео удаления полузащитник Дилана Мертенса в матче 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:1). Воронежцы сопроводили роликом вопросом «Это красная?».

Арбитр Артем Любимов удалил 29-летнего нидерландца в начале второго тайма за фол против Саида Сахархизана.

«Оренбург» — «Факел»: Любимов зря удалил Мертенса. Фол заслуживал предупреждения