«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» будут играть в чемпионате России 15 марта

Матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» пройдет в 21-м туре чемпионата России в субботу, 15 марта. Встреча на «Анжи Арене» в Каспийске начинается 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» можно в матч-центре нашего сайта.

Игру в прямом эфире показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 16.50, за 10 минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

После 20 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимало 13-е место в таблице с 18 очками, в предыдущем туре дагестанцы уступили московскому «Динамо» (0:4). У «Крыльев Советов» — 19 очков и 10-я строчка, в предыдущем туре самарцы уступили соседям из «Акрона» (0:2).