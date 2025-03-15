«Оренбург» — «Факел»: Любимов правильно не назначил пенальти в ворота гостей

На 70-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» судья Артем Любимов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, после чего в его действия ошибочно вмешались видеоассистенты Евгений Кукуляк и Алексей Амелин. Они решили, что Сергей Божин нарушил правила в своей штрафной площади, задержав рукой Алексея Татаева. Это произошло уже после выполнения углового удара, когда мяч был в игре.

После ВАР-проверки и просмотра видеоповторов на мониторе у поля (ОФР) Любимов не согласился с коллегами и не стал наказывать воронежцев 11-метровым ударом. Он сохранил в силе первоначальное решение — выполнить штрафной удар в сторону ворот «Оренбурга». Либо он усмотрел фол в действиях Татаева, который схватил Божина левой рукой, либо в действиях другого оренбуржца Данилы Прохина, которые можно было трактовать как блокировку соперника.