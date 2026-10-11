«Факел» объявил об отставке Василенко, исполняющим обязанности главного тренера назначен Ребко

«Факел» расторг контракт с главным тренером Олегом Василенко, сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Олег Василенко покидает «Факел», клуб и тренер решили расстаться по обоюдному согласию. Олег Петрович пришел в клуб в октябре 2025 года. Он помог нам решить задачу, впервые в истории воронежского футбола вернув «Факел» в Премьер-лигу спустя год после вылета. Василенко — единственный тренер, дважды выводивший наш клуб в РПЛ. Спасибо за все, Олег Петрович! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Факела».

В заявлении отметили, что исполнять обязанности главного тренера на выездном матче с «Краснодаром» будет наставник молодежной команды «Факела» Алексей Ребко.

«Факел» набрал 3 очка и находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. 10 октября воронежская команда проиграла «Локомотиву» (0:5) в 10-м туре чемпионата России.

13 октября воронежская команда сыграет с «Краснодаром» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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