Ташуев о возвращении в «Факел»: «Я готов, но пока никто не звонил»

Российский тренер Сергей Ташуев заявил «СЭ», что готов вернуться в «Факел», если клуб обратится к его кандидатуре.

В воскресенье, 11 октября клуб из Воронежа объявил об отставке Олега Василенко, который возглавлял команду с октября 2025 года.

«То, что Василенко покинул «Факел», я узнал только что от вас. Ничего не видел и не читал. Если «Факел» обратится ко мне, то я рассмотрю предложение — я готов. Сядем и поговорим. У меня есть колоссальный опыт и знание, как вытаскивать команды из подвала таблицы. Но также мне хотелось бы заниматься и развитием команды, ставить интересный футбол. Но, повторюсь, на данную минуту мне из клуба никто не звонил», — сказал Ташуев «СЭ».

Сергей Ташуев возглавлял воронежский «Факел» с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 с 3 очками в 10 матчах, команда еще не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев 7 поражений.

(Кирилл Радченко)