Данни поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем заслужил это, потому что много работает!»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.

9 марта Дзюба отличился в матче 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере.

«Я очень рад за Дзюбу. Артем заслужил этот рекорд, потому что он много работает и отлично играет!» — сказал Данни «СЭ».

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года.