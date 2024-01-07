«Родина» арендовала полузащитника «Рубина» Кузнецова

Вингер «Рубина» Даниил Кузнецов на правах аренды перешел в «Родину», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.

20-летний полузащитник выступает за «Рубин» с февраля 2022 года. В текущем сезоне воспитанник «Зенита» провел 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.