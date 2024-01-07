«Родина» арендовала полузащитника «Рубина» Кузнецова
Вингер «Рубина» Даниил Кузнецов на правах аренды перешел в «Родину», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.
20-летний полузащитник выступает за «Рубин» с февраля 2022 года. В текущем сезоне воспитанник «Зенита» провел 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Источник: ФК «Рубин»
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