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Сегодня, 18:25

«Факел» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Мария Гусева
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«Факел» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.

«Факел»: Городовой, Калинин, Морозов, Суслов, Черов, Магаль, Квеквескири, Рабеи, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Свинов, Смирнов, Мастерной, Максимов, Брахими, Ивахнов, Черняков, Брызгалов, Альшин, Мендель.

«Химки»: Гудиев, Голубович, Идову, Антич, Гильерме, Хубулов, Бикел, Тассано, Андраде, Мирзов, Магомедов.

Запасные: Митрюшкин, Садыгов, Долгов, Кобесов, Главчич, Скворцов, Мелентиевич, Каргинов, Дибиров, Гбане, Лысцов, Дулаев.

Матч «Факел» — «Химки» пройдет сегодня, 3 марта. Начало встречи — 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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