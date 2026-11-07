«Факел» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Факел» и московское «Динамо» сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 13.55 мск, за пять минут до стартового свистка. Онлайн-трансляция также запланирована на сайте matchtv.ru.

В 13-м туре «Факел» на выезде проиграл «Рубину» (0:1), «Динамо» дома победило «Ахмат» (2:0). После 13 матчей воронежцы набрали 6 очков и занимают 16-е место в таблице РПЛ. У московского клуба 28 очков и вторая строчка.

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