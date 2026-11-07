«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Предматчевый эфир на «Матч ТВ» начнется в 18.30 мск, трансляция на «Матч Премьер» — в 19.25 мск. Смотреть встречу онлайн также можно будет на сайтах matchtv.ru, платформах «Кинопоиск» и Okko.

В 13-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде проиграл «Родине» (1:2), ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). После 13 встреч краснодарцы набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. У армейцев 26 очков и третья строчка.

«Краснодар» не может победить в чемпионате России на протяжении семи матчей. ЦСКА не проигрывает в трех последних турах РПЛ.

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