«Рубин» опубликовал речь Кузьмина в раздевалке после победы над «Локомотивом»

«Рубин» опубликовал в социальных сетях видео с речью исполняющего обязанности главного тренера команды Олега Кузьмина в раздевалке после победы над «Локомотивом» (1:0) в 14-м туре РПЛ.

«Мужики, вы большие молодцы! Как я вам и говорил, мы ехали сюда брать очки. Я в вас верил изначально, сразу. Я горжусь вами всеми. Как у нас говорится, хорошо поработали, надо хорошо отдохнуть. Двенадцатого вечером тренировка», — сказал Кузьмин.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре команда 21 ноября примет «Зенит».