Агент Щербицкого заявил, что решение по будущему голкипера в «Урале» пока не принято

Евгений Гайдук, агент вратаря «Урала» Дениса Щербицкого, ответил на вопрос, останется ли футболист в Екатеринбурге на вторую часть сезона.

«Проблемы связаны с тем, что у него была травма. Будущее есть смысл обсуждать ближе к концу декабря, пока окончательное решение не принято», — приводит «РБ Спорт» слова Гайдука.

Щербицкий перешел в «Урал» летом этого года. Однако он не провел ни одного матча за екатеринбургскую команду, поскольку восстанавливался от травмы плеча.

Соглашение 27-летнего белорусского вратаря с «Уралом» рассчитано до конца нынешнего года.