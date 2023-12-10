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Сегодня, 16:14

Агент Щербицкого заявил, что решение по будущему голкипера в «Урале» пока не принято

Алина Савинова
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Евгений Гайдук, агент вратаря «Урала» Дениса Щербицкого, ответил на вопрос, останется ли футболист в Екатеринбурге на вторую часть сезона.

«Проблемы связаны с тем, что у него была травма. Будущее есть смысл обсуждать ближе к концу декабря, пока окончательное решение не принято», — приводит «РБ Спорт» слова Гайдука.

Щербицкий перешел в «Урал» летом этого года. Однако он не провел ни одного матча за екатеринбургскую команду, поскольку восстанавливался от травмы плеча.

Соглашение 27-летнего белорусского вратаря с «Уралом» рассчитано до конца нынешнего года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shherbitskogo-reshenie-po-budushhemu-v-urale-ne-prinyato/
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2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
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