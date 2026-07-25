Игрок «Зенита» Мантуан назвал идеальной форму команды на старте сезона

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился с пресс-службой клуба мнением о форме команды после матча с «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ.

У питерской команды дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

— Победа в Суперкубке, теперь разгром «Акрона». Можно ли уже говорить, что «Зенит» на старте сезона в идеальной форме?

— Думаю, да. Безусловно, мы очень сфокусированы на всех задачах, на всех турнирах, в которых принимаем участие. С одной стороны, мы — действующий чемпион. С другой стороны мы понимаем, что это уже прошлое, перевернутая страница. Нужно доказывать заново, нужно завоевывать новые победы, новые награды. Поэтому максимальная концентрация на текущем моменте, на Премьер-лиге, на Кубке России. Суперкубок уже наш! Поэтому продолжаем набирать обороты.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».