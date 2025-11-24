РФС выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью первого вице-президента организации, олимпийского чемпиона Никиты Симоняна. Он умер на 100-м году жизни.

«Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье», — говорится в сообщении РФС.

Симонян занимал пост вице-президента РФС с 1992 года.

В качестве нападающего в составе сборной СССР Симонян выиграл Олимпиаду-1956 в Мельбурне. Он играл за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958).

В тренерской карьере у Симоняна две победы в чемпионате СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и три — в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством победил и в чемпионате, и в Кубке. Кроме того, Симонян возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».