Ситуацию вокруг Александра Кокорина мы обсудили с бывшим главным тренером сборной России , который называл форварда "Зенита" самым талантливым футболистом нашей страны в своем поколении.

– Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком, – сказал Капелло, узнав требования гособвинителя. – Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жесткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.

– Как поступили бы в подобной ситуации с провинившимся футболистом в Италии?

– Мне очень трудно дать ответ на этот вопрос – ни разу в своей тренерской карьере не сталкивался с таким случаем.

– Как считаете, после всего, что произошло с Кокориным, он способен вновь выйти на прежний уровень?

– Здесь все зависит только от него самого. Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать все, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол.

– Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не раз публично выражал поддержку Кокорину. А как поступали бы вы?

– Точно так же – я на стороне Семака. Вы говорите, что "Зенит" собирается вручить Кокорину золотую медаль за победу в чемпионате России? Это абсолютно закономерно, если подобное предусмотрено регламентом чемпионата.

– Вас не удивило то, что Семак взял чемпионский титул в своем первом же сезоне во главе "Зенита"?

– Нисколько. Когда Сергей работал моим ассистентом в сборной России, то проявил себя как человек со стержнем. Семак всегда был предельно корректен, но никогда не боялся высказывать свое мнение по любому вопросу. Это ценное качество, и я не сомневаюсь, что его ждет большое тренерское будущее. Верю, что первое чемпионство с "Зенитом" – это только начало. (Георгий Кудинов, Милан)

Полностью интервью с Капелло – в одном из ближайших номеров и скоро на sport-express.ru