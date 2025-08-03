Челестини — о Соболеве: «После его выхода «Зенит» начал играть более вертикально»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о том, как поменялась игра «Зенита» после выхода на поле нападающего Александра Соболева. В 3-м туре РПл команды сыграли вничью — 1:1.

«После его выхода «Зенит» начал играть более вертикально, больше подавать. Игроки соперника всей своей мощью шли на ворота, и мы начали уставать, поэтому было непросто сдерживать вертикальный натиск. В таком случае какой-то момент всегда будет создан, это неизбежно. Но при этом у нас самих были возможности забить: хороший эпизод Кругового с Мусаевым, который мог завершиться голом, а также момент Милана Гайича в конце игры, где он попал в перекладину. Так что мы тоже пытались реализовать свои моменты», — приводит слова Челестини пресс-служба армейцев.

ЦСКА с 5 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре РПЛ команда 9 августа примет «Рубин».