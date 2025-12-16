Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

16 декабря 2025, 22:30

Супруга Рафиньи о непопадании в сборную года от ФИФА: «Он по-вашему баскетболист?»

Руслан Минаев
Рафинья.
Фото Reuters

Супруга нападающего «Барселоны» Рафиньи Наталья Родригес отреагировала на непопадание бразильца в символическую сборную 2025 года на премии The Best от ФИФА.

«Рафинья по-вашему баскетболист?», — написала девушка в соцсети.

Полузащитник &laquo;ПСЖ&raquo; Витинья.Шесть игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную 2025 года по версии ФИФА

Из нападающих в сборную года вошли Ламин Ямаль («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»). В сентябре Рафинья стал пятым в голосовании за «Золотой мяч».

В сезоне-2024/25 форвард провел 57 матчей, забил 34 гола и сделал 26 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФИФА
Читайте также
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
Пилот врезавшегося в небоскреб Пекина самолета хотел покончить с собой
Евросоюз проиграл Китаю в технологической гонке. Что это означает
Потомки Пушкина высказались о ситуации с памятником поэту в Хемере
ЧМ-2026: Все в восторге от разгрома Франции, Норвегия вышла на Бразилию, Мексика, отложив игру на час, распяла Эквадор
Ямаль — не новый Месси. У него свой путь и свои приоритеты
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FIFA The Best 2025: лучший футболист, вратарь и автор гола, тренер и команда сезона по версии ФИФА
ФИФА отказалась от премии The Best и объявила о создании новой награды. Ее будут вручать в Дубае
Роналду не принимал участие в голосовании на премии ФИФА
Рафинью опять ограбили — теперь на премии ФИФА. Лидера «Барсы» просто игнорируют
Месси назвал Дембеле лучшим игроком 2025 года
Дембеле — о награде лучшему игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается»
Премия ФИФА: Карпин и Головин назвали лучшим тренером года Луиса Энрике
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Премия ФИФА: Карпин и Головин назвали лучшим тренером года Луиса Энрике

Дембеле — о награде лучшему игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости