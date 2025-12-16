Супруга Рафиньи о непопадании в сборную года от ФИФА: «Он по-вашему баскетболист?»

Супруга нападающего «Барселоны» Рафиньи Наталья Родригес отреагировала на непопадание бразильца в символическую сборную 2025 года на премии The Best от ФИФА.

«Рафинья по-вашему баскетболист?», — написала девушка в соцсети.

Из нападающих в сборную года вошли Ламин Ямаль («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»). В сентябре Рафинья стал пятым в голосовании за «Золотой мяч».

В сезоне-2024/25 форвард провел 57 матчей, забил 34 гола и сделал 26 результативных передач.