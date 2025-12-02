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Богдан Москвичев — о разрыве «крестов»: «Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!»

Роман Кольцов
Корреспондент

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» вспомнил, как порвал крестообразную связку в матче 27-го тура РПЛ сезона-2024/25, когда «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Возвращаясь к тому дню 3 мая, матч «Оренбурга» с «Локомотивом». Ты часто прокручивал момент с травмой в голове?

Первое время да, постоянно думал, почему так произошло. Но сейчас уже отпустил. И всем советую как можно раньше перестать копаться в себе: вы все равно никогда точно не узнаете причину. Это может быть что угодно от недосыпа до скрытой травмы. Факторов много.

А что говорили врачи? Был ли какой-то главный фактор?

Нет единого фактора. Возможно, случился дисбаланс: на левой ноге были некие беспокоящие меня места, могла включиться компенсация правой и вот результат.

Когда на поле почувствовал боль, сразу понял, что все серьезно?

Да, ощущение было именно такое очень резкая боль. В голове никаких мыслей, просто опустошение... Ты пытаешься убедить себя, молишься, что это не тот диагноз, который всем очевиден. Но как говорится: «Перед смертью не надышишься».

Болельщики на стадионе поддерживали скандировали фамилию, когда тебя уносили на носилках. Слышал это?

Честно фамилию не услышал, только аплодисменты. Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!» Было грустно. Я сразу сказал, что нужно менять дальше играть не смогу, сказал Москвичев «СЭ».

В прошлом сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды. 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В нынешнем розыгрыше чемпионата России он не играл за «Зенит».

Богдан Москвичев.«Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!» Первое большое интервью Москвичева после разрыва «крестов»

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РПЛ
Богдан Москвичев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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