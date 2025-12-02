Богдан Москвичев — о разрыве «крестов»: «Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!»
Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» вспомнил, как порвал крестообразную связку в матче 27-го тура РПЛ сезона-2024/25, когда «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
— Возвращаясь к тому дню — 3 мая, матч «Оренбурга» с «Локомотивом». Ты часто прокручивал момент с травмой в голове?
— Первое время — да, постоянно думал, почему так произошло. Но сейчас уже отпустил. И всем советую как можно раньше перестать копаться в себе: вы все равно никогда точно не узнаете причину. Это может быть что угодно — от недосыпа до скрытой травмы. Факторов много.
— А что говорили врачи? Был ли какой-то главный фактор?
— Нет единого фактора. Возможно, случился дисбаланс: на левой ноге были некие беспокоящие меня места, могла включиться компенсация правой — и вот результат.
— Когда на поле почувствовал боль, сразу понял, что все серьезно?
— Да, ощущение было именно такое — очень резкая боль. В голове никаких мыслей, просто опустошение... Ты пытаешься убедить себя, молишься, что это не тот диагноз, который всем очевиден. Но как говорится: «Перед смертью не надышишься».
— Болельщики на стадионе поддерживали — скандировали фамилию, когда тебя уносили на носилках. Слышал это?
— Честно — фамилию не услышал, только аплодисменты. Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!» Было грустно. Я сразу сказал, что нужно менять — дальше играть не смогу, — сказал Москвичев «СЭ».
В прошлом сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды. 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В нынешнем розыгрыше чемпионата России он не играл за «Зенит».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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|
Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1