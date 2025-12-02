Богдан Москвичев — о разрыве «крестов»: «Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!»

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» вспомнил, как порвал крестообразную связку в матче 27-го тура РПЛ сезона-2024/25, когда «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

— Возвращаясь к тому дню — 3 мая, матч «Оренбурга» с «Локомотивом». Ты часто прокручивал момент с травмой в голове?

— Первое время — да, постоянно думал, почему так произошло. Но сейчас уже отпустил. И всем советую как можно раньше перестать копаться в себе: вы все равно никогда точно не узнаете причину. Это может быть что угодно — от недосыпа до скрытой травмы. Факторов много.

— А что говорили врачи? Был ли какой-то главный фактор?

— Нет единого фактора. Возможно, случился дисбаланс: на левой ноге были некие беспокоящие меня места, могла включиться компенсация правой — и вот результат.

— Когда на поле почувствовал боль, сразу понял, что все серьезно?

— Да, ощущение было именно такое — очень резкая боль. В голове никаких мыслей, просто опустошение... Ты пытаешься убедить себя, молишься, что это не тот диагноз, который всем очевиден. Но как говорится: «Перед смертью не надышишься».

— Болельщики на стадионе поддерживали — скандировали фамилию, когда тебя уносили на носилках. Слышал это?

— Честно — фамилию не услышал, только аплодисменты. Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!» Было грустно. Я сразу сказал, что нужно менять — дальше играть не смогу, — сказал Москвичев «СЭ».

В прошлом сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды. 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В нынешнем розыгрыше чемпионата России он не играл за «Зенит».