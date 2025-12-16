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Месси назвал Дембеле лучшим игроком 2025 года

Лионель Месси и Усман Дембеле в матче за «Барселону» в 2019 году.
Фото Global Look Press

Стало известно, как проголосовал капитан сборной Аргентины Лионель Месси при выборе лучшего игрока 2025 года по версии ФИФА. Нападающий «Интер Майами» поставил на первое место французского форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, который и получил награду.

38-летний аргентинец включил в свою тройку еще одного игрока сборной Франции — нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, а на третье место поставил испанского полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля.

Примечательно, что от сборной Португалии голосовал не многолетний капитан национальной команды Криштиану Роналду, а вице-капитан Бернарду Силва. Полузащитник «Манчестер Сити» проголосовал за трех игроков «ПСЖ»: на первое и второе места он поставил своих соотечественников — хавбека Витинью и защитника Нуну Мендеша, на третье — Дембеле.

Стоит отметить, что в опубликованных результатах отсутствует выбор представителя сборной Франции — капитаном трехцветных является Мбаппе.

Усман Дембеле.Дембеле — безоговорочно лучший футболист года. Теперь не только с «Золотым мячом», но и с наградой от ФИФА

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Бернарду Силва
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Усман Дембеле
Витинья (ПСЖ)
Нуну Мендеш
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