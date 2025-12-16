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Дембеле — о награде лучшему игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается»

Руслан Минаев

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поделился эмоциями после признания лучшим игроком 2025 года по версии ФИФА.

Француз опередил в голосовании нападающих Ламина Ямаля («Барселона») и Килиана Мбаппе («Реал»).

«Я хотел бы поблагодарить всех своих одноклубников. Тяжелый труд окупается. Я благодарю свою семью, «ПСЖ», с которыми у нас был фантастический год. Спасибо Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на свой день рождения. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», — цитирует Дембеле RMC Sport.

Усман Дембеле.Дембеле — безоговорочно лучший футболист года. Теперь не только с «Золотым мячом», но и с наградой от ФИФА

28-летний Дембеле по итогам сезона-2024/25 также стал обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за парижан во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач.

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Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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