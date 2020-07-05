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Евсеев выделил Бикфалви в составе «Урала»

5 июля 2020, 16:24
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему команда успешно действует в обороне в последних матчах.

— Почему мало пропускаем? За счет организации игры, за счет слаженных действий во всех зонах, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — Надо найти баланс игры как в атаке, так и в обороне.

Выделяем отдельных игроков. У соперника наиболее активен и опасен Бикфалви, знаем.

У нас есть игроки в команде, которые могут заменить Карпа.

Уфа — Урал

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