Почему «Спартак» такой нестабильный?
Команда Хуана Карлоса Карседо остается одним из самых непредсказуемых претендентов на титул. Она громит «Локомотив» и берет важнейшие три очка с «Зенитом», но уступает дерби «Динамо» и ЦСКА. Доигрывает вдесятером с «Акроном», а теперь упускает шанс сравняться с лидером и остается без победы в Каспийске. Откуда такая турбулентность? Давайте разбираться.
Недооценка и потеря концентрации
Мы уже отмечали, что против грандов и соперников попроще «Спартак» демонстрирует противоположные результаты. В первом круге красно-белые проиграли всем основным конкурентам в борьбе за золото, кроме «Зенита». У этих поражений есть общая черта. На определенном отрезке команда Карседо проваливается и выпадает, а затем уже не может выправить положение.
Все это происходит очень быстро. Во встрече с «Краснодаром» спартаковцы пропустили два гола за пять минут. «Динамо» переломило ход игры и дважды забило за девять минут. Оба случая нокаутировали красно-белых. И повторились в главном дерби: от ЦСКА команда Карседо получила мощнейший удар уже на первой минуте и так и не поднялась с настила.
При этом на дистанции «Спартак» выдает действительно качественный перфоманс и одержал девять побед за 15 туров. Красно-белые — в топ-3 сразу по ряду важных показателей, что доказывает неслучайность их нахождения в гонке.
Карседо построил статистически самую надежную оборону чемпионата. Также его клуб находится среди лидеров по забитым голам, созданным голевым моментам, ударам в створ и угловым. Однако общее впечатление смазывает потеря очков в противостояниях, где спартаковцы — явные фавориты.
«Спартак» пропускает на последних минутах от «Крыльев» и махачкалинского «Динамо», и шесть очков трансформируются всего в два. У оппонентов из второй восьмерки явно меньше ресурсов и козырей, но получается, что из-за недооценки или расслабленности красно-белые недобирают критически важные в чемпионской гонке баллы.
А это важный фактор претендента на золото. Для сравнения, отличительной чертой состава Массимо Карреры было умение выцарапывать победы в концовках. При Карседо тоже случались похожие моменты. Например, с «Ахматом» и «Факелом». Но пока это скорее исключения, а не стабильность, к которой все привыкли.
Поиск плеймейкера
Казалось бы, зачем его искать, когда Барко продлил контракт до 2030 года? С другой стороны, аргентинец часто недоступен из-за травм. Эсекьель остается основным спартаковским креативщиком, через которого строится игра. Без него тренерскому штабу приходится менять стратегию.
Барко сыграл в старте только в девяти матчах чемпионата-2026/27. Временами его функции переходили то к Маркиньосу, то к Жедсону. Любопытно, что бразилец, лучший ассистент команды в этом сезоне, 13-й и 14-й туры начинал на скамейке. Кроссы и проникающие передачи — по-прежнему главные навыки Маркиньоса, но зачастую его просто не хватает на целый матч. Таких пока всего пять — не самый высокий показатель для футболиста старта.
В последнее время «десяткой» стал Жедсон, а Барко чаще оттягивался на левый фланг. При таком построении аргентинец все еще проводил с мячом много времени, но при смещениях в центр упирался в том числе в португальского одноклубника. В некоторых играх без Барко, как, например, с «Ростовом», Фернандеш здорово проявил себя в качестве связывающего линии распасовщика. Проблема в том, что ни сам игрок, ни Карседо так и не определились с его ролью. Проще сказать, на какой позиции Жедсон не играл в этом сезоне. В любой непонятной ситуации испанский специалист затыкает дыры именно 83-м номером, будь то фланг защиты или место под нападающими.
Из такой неопределенности складывается игровая модель, когда плеймейкеры вроде и есть, но все они разные, а остальная команда вынуждена подстраиваться под них едва ли не в каждом матче.
Довольно метко по этому поводу высказался Андрей Талалаев: «Мне кажется, что Карседо мешает как раз обилие тренерских идей. Лучшее — враг хорошего. Он каждый раз пытается найти что-то такое, что немножко удивит соперника, поставит его в неудобное положение. А это не всегда работает», — предположил главный тренер «Балтики» в эфире программы на «Матч Премьер».
Работает ли план Б?
В текущем сезоне, уступая в счете, «Спартак» набрал всего четыре очка. Хуже цифры только у заточенной на оборону «Балтики» и аутсайдеров — «Локомотива» и «Факела». Во всех проигранных встречах, когда надо было отыгрываться, Карседо действовал по одинаковому шаблону: неизменно выпускал Даку с Денисовым и часто доверял Дмитриеву.
При этом красно-белые входят в топ-5 клубов РПЛ, использовавших наименьшее количество замен. Таким образом, соперники привыкают к тому, что Карседо вносит примерно одни и те же изменения в игру и ротирует состав не только однообразно, но и не слишком часто.
Более предсказуемой становится и структура игры. Контроль мяча, позиционные атаки — все это мы видим в каждом туре. Также, согласно РУСТАТ, у спартаковцев самая маленькая средняя длина передач. Из-за этого не хватает пространства, а качественно выстроенный прессинг оппонента ведет к результативным ошибкам. Неслучайно самая фолящая команда РПЛ — «Оренбург» — успешно сбивала темп нарушениями, а махачкалинское «Динамо» благодаря агрессии и отборам отрезками выглядело предпочтительнее.
Карседо рассуждал о значимости плана Б еще в августе. Как показывают результаты, глобального сдвига пока не произошло.
Другие причины
Важный психологический аспект — отсутствие длительной победной серии. В этом чемпионате «Спартак» ни разу не выиграл больше двух матчей подряд. В отличие от «Динамо», «Зенита», «Краснодара» и даже «Рубина».
Также красно-белые находятся лишь в середине таблицы по отборам. Во многом такие цифры обусловлены большим процентом владения мячом, но красно-белым точно есть куда прибавлять. Особенно во время контрпрессинга.
К тому же команда Карседо фолит чаще большинства конкурентов по топ-5. Два удаления Александра Максименко лишь иллюстрируют общую картину.
Наконец, сказываются и травмы важных для ротации футболистов. Джику отыграл лишь шесть матчей, Мартинс — четыре, с повреждениями выбывали Барко и Литвинов.
***
Несмотря на объективные причины нестабильности, «Спартак» завершил первый круг в тройке лидеров. А Карседо уже проделал огромную работу по перестройке команды. Но очевидно, что для гарантии чемпионства этого мало — во втором круге нужно исправлять ошибки и прибавлять.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3