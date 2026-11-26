Почему «Спартак» такой нестабильный?

Непредсказуемость в каждом туре.

Команда Хуана Карлоса Карседо остается одним из самых непредсказуемых претендентов на титул. Она громит «Локомотив» и берет важнейшие три очка с «Зенитом», но уступает дерби «Динамо» и ЦСКА. Доигрывает вдесятером с «Акроном», а теперь упускает шанс сравняться с лидером и остается без победы в Каспийске. Откуда такая турбулентность? Давайте разбираться.

Недооценка и потеря концентрации

Мы уже отмечали, что против грандов и соперников попроще «Спартак» демонстрирует противоположные результаты. В первом круге красно-белые проиграли всем основным конкурентам в борьбе за золото, кроме «Зенита». У этих поражений есть общая черта. На определенном отрезке команда Карседо проваливается и выпадает, а затем уже не может выправить положение.

Все это происходит очень быстро. Во встрече с «Краснодаром» спартаковцы пропустили два гола за пять минут. «Динамо» переломило ход игры и дважды забило за девять минут. Оба случая нокаутировали красно-белых. И повторились в главном дерби: от ЦСКА команда Карседо получила мощнейший удар уже на первой минуте и так и не поднялась с настила.

При этом на дистанции «Спартак» выдает действительно качественный перфоманс и одержал девять побед за 15 туров. Красно-белые — в топ-3 сразу по ряду важных показателей, что доказывает неслучайность их нахождения в гонке.

Карседо построил статистически самую надежную оборону чемпионата. Также его клуб находится среди лидеров по забитым голам, созданным голевым моментам, ударам в створ и угловым. Однако общее впечатление смазывает потеря очков в противостояниях, где спартаковцы — явные фавориты.

«Спартак» пропускает на последних минутах от «Крыльев» и махачкалинского «Динамо», и шесть очков трансформируются всего в два. У оппонентов из второй восьмерки явно меньше ресурсов и козырей, но получается, что из-за недооценки или расслабленности красно-белые недобирают критически важные в чемпионской гонке баллы.

А это важный фактор претендента на золото. Для сравнения, отличительной чертой состава Массимо Карреры было умение выцарапывать победы в концовках. При Карседо тоже случались похожие моменты. Например, с «Ахматом» и «Факелом». Но пока это скорее исключения, а не стабильность, к которой все привыкли.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поиск плеймейкера

Казалось бы, зачем его искать, когда Барко продлил контракт до 2030 года? С другой стороны, аргентинец часто недоступен из-за травм. Эсекьель остается основным спартаковским креативщиком, через которого строится игра. Без него тренерскому штабу приходится менять стратегию.

Барко сыграл в старте только в девяти матчах чемпионата-2026/27. Временами его функции переходили то к Маркиньосу, то к Жедсону. Любопытно, что бразилец, лучший ассистент команды в этом сезоне, 13-й и 14-й туры начинал на скамейке. Кроссы и проникающие передачи — по-прежнему главные навыки Маркиньоса, но зачастую его просто не хватает на целый матч. Таких пока всего пять — не самый высокий показатель для футболиста старта.

В последнее время «десяткой» стал Жедсон, а Барко чаще оттягивался на левый фланг. При таком построении аргентинец все еще проводил с мячом много времени, но при смещениях в центр упирался в том числе в португальского одноклубника. В некоторых играх без Барко, как, например, с «Ростовом», Фернандеш здорово проявил себя в качестве связывающего линии распасовщика. Проблема в том, что ни сам игрок, ни Карседо так и не определились с его ролью. Проще сказать, на какой позиции Жедсон не играл в этом сезоне. В любой непонятной ситуации испанский специалист затыкает дыры именно 83-м номером, будь то фланг защиты или место под нападающими.

Из такой неопределенности складывается игровая модель, когда плеймейкеры вроде и есть, но все они разные, а остальная команда вынуждена подстраиваться под них едва ли не в каждом матче.

Довольно метко по этому поводу высказался Андрей Талалаев: «Мне кажется, что Карседо мешает как раз обилие тренерских идей. Лучшее — враг хорошего. Он каждый раз пытается найти что-то такое, что немножко удивит соперника, поставит его в неудобное положение. А это не всегда работает», — предположил главный тренер «Балтики» в эфире программы на «Матч Премьер».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Работает ли план Б?

В текущем сезоне, уступая в счете, «Спартак» набрал всего четыре очка. Хуже цифры только у заточенной на оборону «Балтики» и аутсайдеров — «Локомотива» и «Факела». Во всех проигранных встречах, когда надо было отыгрываться, Карседо действовал по одинаковому шаблону: неизменно выпускал Даку с Денисовым и часто доверял Дмитриеву.

При этом красно-белые входят в топ-5 клубов РПЛ, использовавших наименьшее количество замен. Таким образом, соперники привыкают к тому, что Карседо вносит примерно одни и те же изменения в игру и ротирует состав не только однообразно, но и не слишком часто.

Более предсказуемой становится и структура игры. Контроль мяча, позиционные атаки — все это мы видим в каждом туре. Также, согласно РУСТАТ, у спартаковцев самая маленькая средняя длина передач. Из-за этого не хватает пространства, а качественно выстроенный прессинг оппонента ведет к результативным ошибкам. Неслучайно самая фолящая команда РПЛ — «Оренбург» — успешно сбивала темп нарушениями, а махачкалинское «Динамо» благодаря агрессии и отборам отрезками выглядело предпочтительнее.

Карседо рассуждал о значимости плана Б еще в августе. Как показывают результаты, глобального сдвига пока не произошло.

Другие причины

Важный психологический аспект — отсутствие длительной победной серии. В этом чемпионате «Спартак» ни разу не выиграл больше двух матчей подряд. В отличие от «Динамо», «Зенита», «Краснодара» и даже «Рубина».

Также красно-белые находятся лишь в середине таблицы по отборам. Во многом такие цифры обусловлены большим процентом владения мячом, но красно-белым точно есть куда прибавлять. Особенно во время контрпрессинга.

К тому же команда Карседо фолит чаще большинства конкурентов по топ-5. Два удаления Александра Максименко лишь иллюстрируют общую картину.

Наконец, сказываются и травмы важных для ротации футболистов. Джику отыграл лишь шесть матчей, Мартинс — четыре, с повреждениями выбывали Барко и Литвинов.

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Несмотря на объективные причины нестабильности, «Спартак» завершил первый круг в тройке лидеров. А Карседо уже проделал огромную работу по перестройке команды. Но очевидно, что для гарантии чемпионства этого мало — во втором круге нужно исправлять ошибки и прибавлять.