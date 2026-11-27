«Текстильщик» шокировал «Нижний», Аленичев остановил Юрана, Тихонов опустошен. 19-й тур ФНЛ

ФНЛ разнесла матчи 19-го тура на полторы недели.

Первые пять встреч были сыграны 14-15 ноября, еще четыре, о которых пойдет речь в этом обзоре, — 25-26-го.

Шок! «Текстильщик» в гостях обыграл «Нижний Новгород»

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 19-й тур.

26 ноября, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Безоговорочный лидер турнира «Нижний Новгород» оступился в матче с главным аутсайдером лиги — «Текстильщиком».

А ведь как удачно все складывалось для подопечных Вадима Гаранина!

Грулев забил, пожалуй, свой самый легкий гол в нынешнем чемпионате. Все получилось как во дворе. Сарвели спокойно вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу. Экс-форварда «Динамо» почему-то вообще никто не опекал, и он с метра дослал мяч в сетку.

21-й точный удар Вячеслава и шестая голевая передача Владислава.

В этот момент подумалось: опять дело закончится разгромом.

Не тут-то было! Подопечные Дмитрия Пятибратова показали зубы перед перерывом. Ищенко обыгрался с Джебовым в чужой штрафной и с правой пальнул в дальнюю девятку. Красота!

Дальше — больше. Сразу после возобновления игры гости забили второй. Да как! Еще один шедевр! Джебов продрался по правому флангу, навесил в штрафную. Защитники заблокировали два удара Помалюка, однако мяч отлетел к Никитину, который выстрелил метров с 25. И опять — в дальнюю девятку!

«Нижний» моментально очнулся, взвинтил темп и создал по меньшей мере семь верных моментов. Где-то подопечным Гаранина банально не повезло, где-то за гостей сыграла перекладина, два классных сейва совершил Волков.

Порой лидеру турнира не хватало нестандартных ходов. Сказалось отсутствие Соколова (4+9). Впрочем, «Нижний» обязан был обыгрывать «Текстильщика» и без своего ключевого футболиста.

Ивановцы не выключались ни из одного эпизода, доигрывая даже те, которые казались безнадежными. За каждый свободный мяч хозяевам приходилось вести серьезную борьбу.

Пополитов все-таки переправил головой мяч в сетку на 88-й минуте. 2:2? Нет! Арбитр сначала засчитал взятие ворот, но после подсказки ассистента отменил свое решение.

Последний шанс нижегородцы упустили на третьей добавленной минуте. Калинский коварно пробил с отскоком от газона. Волков вытащил тяжелейший мяч из нижнего угла.

Браво, «Текстильщик»!

Главная сенсация тура, а возможно, и всей первой части чемпионата грянула там, где ее никто не ждал. Лучшая лига мира — в действии!

Аленичев прервал победную серию Юрана

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 19-й тур.

26 ноября, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Набравший солидный ход «Урал» Сергея Юрана принимал в Екатеринбурге испытывающий серьезные проблемы «Арсенал» Дмитрия Аленичева.

К этой встрече «шмели» подошли с победной серией из четырех матчей. А вот туляки при новом старом главном тренере в пяти последних турах набрали лишь четыре очка.

Юран на этот раз решил сыграть в два номинальных форварда, выпустив с первых минут и Секулича, и Фуррье.

Туляки довольно активно начали встречу, взяв мяч под свой контроль, и нанесли первый удар в створ. Плотников плотно пробил из-под защитника, но по центру — Селихов не оплошал. Болельщики «Урала» перед этой игрой наверняка вспоминали поединок первого круга, в котором две ошибки экс-голкипера «Спартака» лишили команду Юрана победы — 2:2.

После 10-й минуты «Урал» добавил в агрессии впереди. Заработал высокий прессинг хозяев, к которому «оружейники», похоже, оказались не готовы. Одна из размашистых атак «шмелей» завершилась выстрелом Короткова с семи метров — Левашов среагировал.

Екатеринбуржцы наращивали давление и... пропустили две опасные контратаки гостей.

После подачи с фланга мяч заметался по вратарской хозяев и отскочил к Давидяну, который пробил с трех метров, но угодил в частокол ног.

Еще через пару минут небрежный пас Тихого назад вывел Давидяна на убойную позицию. Выскочивший из ворот Селихов на мгновение опередил форварда. Туляки требовали назначить пенальти, утверждая, что голкипер не сыграл в мяч. Рефери показал: играем дальше.

В перерыве ни один из тренеров не стал проводить замены. «Урал» начал второй тайм с позиции силы.

Фуррье здорово поборолся на фланге, отпасовал Ишкову. Илья великолепной передачей отрезал сразу троих соперников и вывел Кордейро на ударную позицию. Бразилец хладнокровно переиграл Левашова — 1:0.

«Арсенал» довольно быстро вернулся в игру. После несложной подачи с углового Харин замешкался, не сумел вынести мяч из своей вратарской, подарив его Плотникову, — 1:1.

Юран снял с игры Секулича, выпустив Морозова. Почти сработало. 20-летний атакующий полузащитник, получив мяч на краю штрафной, с правой закручивал в дальний угол — рядом со штангой!

На 82-й минуте Никита вновь оказался в центре внимания. Хавбек перехватил мяч на чужой половине поля, ворвался в штрафную и рухнул после контакта с Большаковым. Арбитр не увидел никакого криминала в действиях туляка.

Победу «Уралу» мог принести еще один молодой джокер. После подачи Итало с фланга Боков технично подрезал мяч головой в дальний угол. Штанга!

Тула выстояла — 1:1.

«Урал» — второй, опережает «Торпедо» на три очка. «Арсенал» — 12-й.

Сергей Юран на пресс-конференции посетовал на слабую реализацию моментов:

— Наш план на игру работал. Просто для победы нужна реализация. У нас, как обычно, хватало моментов, но... И конечно, такую нелепую ошибку допустили при пропущенном мяче. Не доиграли эпизод. Сказал парням в раздевалке: «Ничего страшного. Да, не победили. Но по самоотдаче вопросов нет». Не дожали... Всегда хочется большего.

Дмитрий Аленичев, в свою очередь, отдал должное сопернику и назвал ничью закономерной:

— Очень рад, что добыли ничью в матче против сильного соперника. Я желаю «Уралу» выйти в РПЛ. Благодарен своим ребятам за самоотдачу. Уступали, но смогли сравнять счет. Не опустили руки, разозлились. Молодцы! Закономерный результат.

«Ротор»: семь матчей без побед

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 19-й тур.

25 ноября, 15:00. Нефтехимик (Нижнекамск)

В Нижнекамске встретились команды, чьи безвыигрышные серии изрядно затянулись. «Нефтехимик» до среды не побеждал восемь матчей кряду, «Ротор» — шесть.

Игра в будний день большого интереса в городе не вызвала. На стадион пришло всего 400 зрителей.

И соперники были близки к тому, чтобы продлить свои невеселые серии.

На 41-й минуте гости остались в меньшинстве. Рефери Шишкин показал Байтукову красную карточку за наступ открытыми шипами на ногу Пяткину в центре поля. Подопечные Дмитрия Парфенова отреагировали на решение арбитра голом в раздевалку.

Волгоградцы классно разыграли угловой, и Эльдарушев на дальней штанге замкнул головой скидку Трошечкина — 0:1. Это 12-е результативное действие 25-летнего форварда в сезоне.

После перерыва команда Роберта Евдокимова конвертировала численное преимущество в два гола. Сначала Пяткин, опередив Хитяева, в касание пробил после передачи головой Мукбы.

А на 90-й минуте Котик никак не мог промахнуться с метра после отличной закидушки Сухомлинова во вратарскую гостей.

Волевая победа нижнекамцев. «Ротор» по-прежнему в кризисе.

На пресс-конференции Дмитрий Парфенов намекнул на необъективное судейство:

— Много говорить не буду. До удаления была одна игра, после него — другая... Что еще? Опять мы попадаем под домашнее «творение». По самоотдаче к ребятам вопросов нет.

Андрей Тихонов: «Такое опустошение сейчас...»

«Енисей» упустил победу над «КАМАЗом» в Челнах — 2:2.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 19-й тур.

25 ноября, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

С возвращением на тренерский мостик красноярцев Андрея Тихонова «проснулся» центральный нападающий Раткович. В последних трех турах он забил два мяча и отдал две результативные передачи. Именно 29-летний серб открыл счет в поединке с подопечными Антона Хазова, продавив двух защитников и коварно пробив головой с линии вратарской.

Хозяева восстановили равновесие перед перерывом благодаря обводящему удару Уридии из пределов штрафной.

Опытный Ломакин — еще один футболист «Енисея», который ожил при Тихонове. На 80-й минуте 31-летний хавбек оказался самым расторопным в чужой вратарской после заброса Мазурина с фланга. Это третье результативное действие Александра за последние три тура.

До гостевой победы «львам» не хватило нескольких секунд. Челнинцев спас молодой джокер. На шестой минуте добавленного времени 20-летний Солодухин подхватил мяч на линии штрафной, на рывке оставил не у дел двух соперников, затем обвел еще одного и с правой неотразимо выстрелил в дальний угол. Маленький шедевр Андрея, который сильно расстроил более именитого тезку.

— Когда пропускаешь за пять секунд до финального свистка... Обидно! Неправильно у нас перестроился защитник, дал нападающему «КАМАЗа» войти в штрафную. В итоге проиграли матч... Проиграли, потому что упустили победу. Такое сейчас опустошение... Как будто действительно проиграли, — признался на пресс-конференции Андрей Тихонов.