Евсеев вспомнил о дебюте Семина в качестве тренера «Локомотива»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил дебют наставника «Локомотива» Юрия Семина в московском клубе.

— 30 марта 1986 года Юрий Палыч дебютировал как главный тренер «Локомотива» в матче против «Ротора», — написал Евсеев в Instagram. — «Локомотив» выиграл 2:0. 34 года назад!

Этого матча, конечно, не помню. Но помню другое — наши общие победы в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Пошумели на славу!

Юрий Палыч, поздравляю с этой датой. Побед всегда, кроме как над «Уфой»", и здоровья! В первом круге разошлись с Семиным вничью 1:1. Очень жду ответной игры в Черкизово!