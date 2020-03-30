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Евсеев вспомнил о дебюте Семина в качестве тренера «Локомотива»

17:04
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил дебют наставника «Локомотива» Юрия Семина в московском клубе.

— 30 марта 1986 года Юрий Палыч дебютировал как главный тренер «Локомотива» в матче против «Ротора», — написал Евсеев в Instagram. — «Локомотив» выиграл 2:0. 34 года назад!

Этого матча, конечно, не помню. Но помню другое — наши общие победы в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Пошумели на славу!

Юрий Палыч, поздравляю с этой датой. Побед всегда, кроме как над «Уфой»", и здоровья! В первом круге разошлись с Семиным вничью 1:1. Очень жду ответной игры в Черкизово!

30 марта 1986 года @seminup Юрий Палыч дебютировал как главный тренер @fclokomotiv в матче против «Ротора». «Локомотив» выиграл 2:0. 34 года назад! Этого матча, конечно, не помню ??? Но помню другое — наши общие победы в чемпионате, Кубке и Лиге Чемпионов. Пошумели на славу! Юрий Палыч, поздравляю с этой датой. Побед всегда, кроме как над «Уфой»", и здоровья! В первом круге разошлись с Семиным вничью 1:1. Очень жду ответной игры в Черкизово! #спорт #премьерлига #футбол #нашалигачемпионов #фкуфа #евсеев #тинькофф

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

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