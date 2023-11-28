Юрист объяснил, почему Кордоба не избежит дисквалификации за непристойный жест

Спортивный юрист Валерий Федореев объяснил, почему игрок «Краснодара» Джон Кордоба не сможет избежать дисквалификации за показ непристойного жеста арбитру матча 16-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:3).

«Кордобу однозначно дисквалифицируют. Вопрос только на сколько, а также, будет ли он дополнительно наказан еще и денежным штрафом? На первый взгляд ситуация с Кордобой очень похожа на историю с Соболевым. Однако разница в том, что Соболев продемонстрировал оскорбительной жест игроку команды-соперника, а Кордоба — судье. Оскорбление судьи наказывается более строго. Срок дисквалификации Кордобы за сам проступок может составить от двух до четырех матчей, как и в случае с Соболевым. Однако при рецидиве, то есть если Кордоба раньше уже наказывался за аналогичное нарушение, то срок его дисквалификации может быть увеличен до трех месяцев. Причем перерыв в чемпионате не будет включен в этот срок. Но если рецидива нет, то Кордобу скорее всего дисквалифицируют на четыре матча. И, вероятно, дополнительно оштрафуют. Сумма штрафа за оскорбление судьи составляет до 500 тысяч рублей, что в 10 раз больше штрафа за аналогичное оскорбление игрока», — приводит слова Федореева «Газете.Ru».

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.