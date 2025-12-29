Источник: ЦСКА предложил 50 миллионов евро за Этта-Эйонга из «Леванте»

ЦСКА сделал предложение «Леванте» по трансферу нападающего Карла Этта-Эйонга, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, армейцы готовы заплатить за 22-летнего камерунца 50 миллионов евро. Первоначальное предложение московского клуба в 30 миллионов евро было отклонено.

Если сделка состоится, то переход Этта-Эйонга станет самым дорогим в истории российского футбола. На данный момент рекордным является трансфер бразильца Малкома в «Зенит» из «Барселоны» — 41,5 миллиона евро.

Этта-Эйонг играет за «Леванте» с сентября этого года. Он провел 16 матчей за испанскую команду во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами. За сборную Камеруна на счету форварда один забитый мяч в 5 играх.