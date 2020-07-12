Евсеев рассказал, как повлиял уход Газизова на подготовку к «Локомотиву»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подчеркнул, что на подготовку команды к матчу 28-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» не повлиял уход Шамиля Газизова. Бывший гендиректор клуба ушел на аналогичную должность в «Спартак».

— В обычном режиме готовились к предстоящей игре, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер».

— Возвращение в Черкизово для вас — это особый настрой?

— Так же, как и к другой команде.

— Ну а как же стадион «Локомотив»?

— Вообще-то я играл еще на старом стадионе «Локомотива».

— Каково играть в таких погодных условиях?

— Тяжело, конечно, играть в жару. На первый план выходит то, как игроки восстановятся.