Евсеев показал детское фото и поздравил подписчиков с Днем космонавтики
10:51
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 44-летний российский специалист поздравил подписчиков с Днем космонавтики.
«В моем советском детстве все друзья хотели быть космонавтами. А я — футболистом. С Днем космонавтики!» — подписал фото Евсеев.
«Уфа» под руководством Евсеева занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками после 22 туров.
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