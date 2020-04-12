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Евсеев показал детское фото и поздравил подписчиков с Днем космонавтики

10:51
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа»
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа»
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 44-летний российский специалист поздравил подписчиков с Днем космонавтики.

«В моем советском детстве все друзья хотели быть космонавтами. А я — футболистом. С Днем космонавтики!» — подписал фото Евсеев.

«Уфа» под руководством Евсеева занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками после 22 туров.

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