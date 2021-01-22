Евсеев подробно объяснил, почему он ставил футбольный «автобус», и рассказал, сложно ли парковать настоящий

В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подробно ответил на вопросы об «автобусе», который он поставил в прошлом сезоне в своей команде, а также о том, как ему удалось припарковать настоящий автобус в одной из недавних телепрограмм.

— Гегенпрессинг — даже термин для этого немецкий, так что стремление Шварца к такой игре не удивляет.

— Но ведь и при Кирилле Новикове, пусть он и играл в другой манере, были показательные игры, как, например, в этом сезоне с «Зенитом», когда «Динамо» выиграло 1:0. Мы как раз готовили разбор этого матча. В первые 30 минут динамовцы больше одного касания подряд не делали. Отбирали мяч и тут же доставляли верхом до Комличенко.

«Зенит» пытался их накрывать при первой же возможности, но не успевал, чем «Динамо» и пользовалось. В первые полчаса питерцы давление оказывали, но голевых моментов не было. А после 30-й, наоборот, «Зенит» давление ослабил, «Динамо» же стало спокойно принимать мяч и развивать атаки. И не просто так, а вполне заслуженно выиграло у чемпиона. Так что к победам может приводить разная тактика.

— Ваша «Уфа» могла бы играть в футбол, подобный «Динамо» Шварца?

— Нет. «Уфа» играла на сильных сторонах своих футболистов. Все, что могли, мы выжали. Нас соперники заставляли обороняться. Другое дело, что мы умели это делать, почему стабильно и набирали очки с фаворитами.

— И все только и говорили, что о пресловутом уфимском «автобусе».

— Игра всегда зависит от того, кому ты противостоишь. Против равных команд мы нередко играли в атаку — и уже сами не могли взломать, допустим, оборону «Ротора» в моем последнем матче в «Уфе». Все время играли в давление, владение мячом у нас было за 65 процентов. Но в итоге — 0:0.

Для той же игры в прессинг и контрпрессинг, за которой, повторяю, я внимательно наблюдаю, нужен подбор игроков. «Динамо» не просто так берет того же Лесового — быстрого игрока, который может делать этот объем скоростной работы!

— «Автобус» «Уфы» стал мемом. Недавно в видеоинтервью коллеги Глеба Чернявского вы даже парковали настоящий автобус. Сложно было?

— Ко всему надо привыкать, прежде всего к габаритам. Конечно, сложно.

Но предложили — и я согласился. Почему нет? Как все организовывали, в том числе и автобус, — вопрос к ним. Была большая площадка, на ней все и сняли. Проехал на нем вперед-назад, метров сто-двести. Скорость не развивал (смеется). Кто тебе позволит?

— Возвращаясь к футболу — следующая ваша команда будет играть в футбол, в большей степени построенный на прессинге, а не на отборе у границ своей трети поля?

— Повторяю: при соответствующем подборе игроков — будет! Мне очень нравилось, как Гвардьола за короткий срок перестроил игру «Баварии» на свой футбол. Но и качества, и уровень ее футболистов позволяли ему такую перестройку сделать, хотя это и было очень сложно. Понятно, что полностью брать пример с Пепа в наших реалиях невозможно, однако можно использовать отдельные детали. Я, например, перенял ряд нюансов с положением крайних защитников при атаке.

У меня нет любимой или нелюбимой схемы, она тоже зависит от подбора игроков. В ивановском «Текстильщике» во второй лиге мы играли 4-4-2. В «СКА-Хабаровск» — 4-3-3. В «Уфе» — 5-3-2, 5-2-3. Схема не главное. У «Интера» есть игроки, которые стоят миллионы, но команда играет 5-3-2. Сейчас «Интер» отстает только на три очка от «Милана», играющего 4-3-3. В самих числах нет атакующей или оборонительной философии, все зависит от качеств футболистов! С тремя центральными защитниками можно играть в суператакующий футбол, а с 4-4-2 — в предельно оборонительный.

— Следите ли за «Уфой» после вашего ухода?

— Внимательно — нет. Слежу за российским чемпионатом в целом.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.