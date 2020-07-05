Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничьи в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1).

— Во-первых, у нас было удаление. Самое главное, чтобы не развалиться структурно, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — В предыдущей игре «Арсенал» показал, как это делается.

Если кому-то показалось, что физически мы были уставшими, то в конце мы не могли бы их дожать.

Я благодарен ребятам, что они через не могу добились результата.