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Евсеев объяснил отсутствие нескольких игроков «Уфы»

19:17
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Несколько футболистов «Уфы» пропустили игру 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (1:1) не из-за подозрения на коронавирус, а из-за травм. Об этом сказал главный тренер уфимцев Вадим Евсеев.

— У нас есть травмированные игроки и те, кто дисквалифицирован, — отметил Евсеев. — Вы не в курсе?

— Какой характер травм?

— Механический.

Ранее РБК сообщил, что как минимум у трех футболистов «Уфы» есть подозрение на коронавирус, однако председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» эту информацию опроверг.

Локомотив — Уфа

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