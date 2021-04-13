ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили

ЦСКА на странице клуба в Twitter выразил соболезнования родным и близким бывшего врача армейцев Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного врача России Александра Ярдошвили, который несколько лет проработал в армейском клубе», — сообщается в заявлении клуба.

Ярдошвили работал в армейском клубе с 2012-го по 2015-й годы. Последним местом работы специалиста было «Динамо».

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.