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ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили

10:59
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ЦСКА на странице клуба в Twitter выразил соболезнования родным и близким бывшего врача армейцев Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного врача России Александра Ярдошвили, который несколько лет проработал в армейском клубе», — сообщается в заявлении клуба.

Ярдошвили работал в армейском клубе с 2012-го по 2015-й годы. Последним местом работы специалиста было «Динамо».

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1381878580603408386

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