Евсеев агрессивно отреагировал на вопрос о молодых игроках «Факела»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев эмоционально отреагировал на вопрос о молодых игроках команды после победы в стыковых матчах над «Енисеем» (1:0; 2:0) за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Успел ли я посмотреть молодых ребят из «Факел-М»? «Факел» сегодня остался в премьер-лиге! Сегодня «Факел» остался в премьер-лиге! Месяц-полтора назад я сюда пришел — задача была остаться в премьер-лиге. Мы остались, давайте радоваться. Горожане, пресса, давайте радоваться!

Вопросы, которые вы задаете…вы правильные вопросы задаете. Мы будем смотреть. С нами уже тренировался игрок, который сейчас уехал в Бразилию и играл там за сборную. Но давайте все это последовательно, дайте одну задачу решить, которую мы решили. А не все вместе в одно собирать. Я уже поседел, вы хотите, чтобы я полысел еще?» — сказал Евсеев на пресс-конференции.

«Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда второй сезон подряд сыграет в высшем дивизионе.